È nata la Superlega! L'UEFA pronta a escludere subito Real, City e Chelsea dalla Champions

La UEFA sta valutando ufficialmente la possibilità di espellere i 12 club partecipanti alla Superlega il prima possibile. È quanto filtra al termine del Comitato Esecutivo odierno, tenutosi a Montreux in Svizzera. La confederazione europea avrebbe chiesto consulenze legali sulla possibilità di escludere Real Madrid, Chelsea e Manchester City dall’attuale Champions League, nonché ovviamente il Manchester United (prossimo avversario della Roma) dall’Europa League.

UEFA officially exploring the option to ban clubs in #SuperLeague as soon as possible!

Legal consulting could also bring to ban Real Madrid, Chelsea, Manchester City already from current Champions!

Exploring option to exclude players from Euro

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 19, 2021