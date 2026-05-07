È uscito "Sassuolo, la promessa mantenuta", il libro sulla stagione del riscatto neroverde

È disponibile il libro scritto da Antonio Parrotto "Sassuolo, la promessa mantenuta" con prefazione di Giovanni Carnevali

È uscito “Sassuolo, la promessa mantenuta”: il libro scritto dal giornalista Antonio Parrotto (direttore di SassuoloNews.net e inviato per TuttoMercatoWeb) che racconta la rinascita neroverde!

“La Promessa Mantenuta – La seconda promozione non si scorda mai” è un volume che ricostruisce una delle pagine più significative della storia recente del club neroverde. Un libro scritto con il cuore e la passione e di chi ha vissuto ogni singolo momento di una stagione epica.

Dopo la retrocessione del 26 maggio 2024, il Sassuolo ha risposto sul campo con una stagione di assoluto dominio in Serie B, conquistando 82 punti, realizzando 78 gol e ottenendo la promozione aritmetica in Serie A con cinque giornate di anticipo.

Il libro ripercorre in maniera dettagliata e coinvolgente tutti i momenti chiave della stagione: dall’esordio amaro a Catanzaro con il rigore sbagliato da Armand Laurienté, al rientro da protagonista di Domenico Berardi dopo un grave infortunio, dalla storica vittoria per 5-1 nel derby contro la Reggiana, fino al decisivo 3-1 nel derby di Modena che ha sancito il ritorno immediato nella massima serie.

Particolare attenzione è riservata alla figura di Fabio Grosso, allenatore capace di trasformare una retrocessione in un progetto vincente, al contributo dei tre capitani Pedro Obiang, Filippo Romagna e Domenico Berardi, e alle prestazioni di assoluto rilievo di Armand Laurienté, capocannoniere della squadra con 18 reti in campionato. Presente anche una raccolta dati di tutta l’annata e la prefazione di Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo Calcio.

Non è una fredda cronaca di partite e gol. È un'opera di fantasia, leggermente romanzata, ispirata a una storia reale. È un viaggio emotivo, scritto per i tifosi. Un libro che vi farà rivivere brividi, lacrime, imprecazioni e urla di gioia.

“Sassuolo, la promessa mantenuta” è disponibile in formato cartaceo (€16,99) e digitale (€7,99) su Amazon a questo link (https://www.amazon.it/dp/B0GYYG75XH) e a breve sarà disponibile nelle librerie di Sassuolo.