"Ecco il nuovo rinforzo". Krause anticipa Notari, i tifosi del Parma chiedono Buffon

“Felice di annunciare il nostro nuovo rinforzo dall’Italia”. Così il presidente del Parma, Kyle Krause ha anticipato l’ingaggio di Massimiliano Notari, nuovo responsabile dell’area scouting del club ducale. Una consuetudine, per il numero uno crociato, quella con Twitter, che però quasi mai aveva riguardato i dirigenti. Così, tra i commenti, molti utenti e sostenitori hanno ipotizzato che si trattasse di ben altro. Tra i nomi, ovviamente, ne campeggia solo uno: quello di Buffon. Al momento, solo un sogno per tutta la tifoseria del Parma. Anche se nulla vieta che tra i progetti folli e ambiziosi possa esservi proprio quello di Krause.

Excited to announce our next ✍🏼 from 🇮🇹 soon

😉

💛💙

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) May 20, 2021