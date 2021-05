Dove giocherà Buffon? Parte la caccia al folle più folle di Gigi che può convincerlo

“Ultimamente mi è arrivato un messaggio da un dirigente che in quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi e a me piacciono queste persone”. Gianluigi Buffon, il futuro come un territorio da scoprire, anche a 43 anni. Dopo aver conquistato la sua sesta Coppa Italia in carriera, il portiere della Juventus ha risposto alla domanda su cosa farà dall’anno prossimo. L’idea è chiara: giocare, se arriverà sul piatto un’offerta che lo intrighi. A livello di stimoli, più che economico. Di offerte ne ha ricevute: una, a quanto pare, lo intriga parecchio. Ed è caccia al folle più folle di Buffon.

In Serie A - L’indizio che Buffon possa continuare nel Bel Paese era già arrivato, in realtà, dalla sua compagna Ilaria D’Amico. “Fosse per me voterei estero, ma capisco il fascino della Serie A”. Come a dire: Gigi vuole restare in Italia. Nel massimo campionato, un anno fa, s’era fatta avanti in modo concreto l’Atalanta: la proposta era quella di giocare in Champions. Buffon disse di no per aiutare la Juve e Pirlo, il corteggiamento degli orobici è acqua passata ormai. Non ha mai fatto mistero di voler chiudere la propria carriera al Genoa, di cui era tifoso da bambino: l’offerta, ove arrivasse, intrigherebbe per questo. Quanto a follia e ambizione non scherzerebbe un altro presidente della zona, come Ferrero della Samp, ma non parrebbe una strada percorribile. Tra le grandi, facile pensare alla Roma di José Mourinho: la stessa D’Amico ha detto “ho già casa lì”. Altro piccolo indizio. Sarebbe lo scenario più logico, sotto molti punti di vista. Folle e ambiziosa sarebbe una chiamata del Milan del suo amico Maldini. Ma in questo caso sembra di viaggiare un po’ troppo nel campo delle ipotesi.

In Italia, ma non in Serie A - In tutti i casi di cui sopra, prima o poi, Buffon si ritroverebbe ad affrontare la “sua” Juventus. Uno scenario che potrebbe evitare rimanendo in Italia, ma scendendo in Serie B. È l’idea più romantica, forse non particolarmente folle, di sicuro ambiziosa: tornare al Parma. Vent’anni dopo, sarebbe la chiusura di un cerchio. C’è chi suggerisce il Monza di Berlusconi e Galliani: l’ambizione non manca, chissà. In C vi sarebbe la Carrarese, la squadra della città ove Buffon è nato e di cui è stato anche proprietario. Appunto: ci sarebbe da capire come la piazza e il portiere si siano lasciati. Ma soprattutto, su queste ipotesi, pesa un grande interrogativo: Gigi vuole andare a Qatar 2022. Se il fisico lo assisterà, s’intende. Per un Mondiale, però, serve un palcoscenico adeguato.

All’estero - La lista è lunga. Anche solo per il nome e la storia che si porta dietro, Buffon fa gola a chiunque. Se poi consideriamo che nelle 14 partite con lui in porta di questa stagione la Juventus non ha mai perso, tanto di guadagnato. Tolte le grandissime d’Europa, anche perché quasi nessuna cerca un portiere a parte il PSG (dove ha già dato), in giro per il pianeta qualsiasi società punterebbe su SuperGigi. Sarebbe ambizioso, sì, mica folle. A ovest del Vecchio Continente, l’unica ipotesi che viene da prendere in considerazione seriamente è il Boca Juniors, che ci prova da anni e avrebbe le referenze di un certo De Rossi. Da tenere presente anche il Medio Oriente. Un po’, appunto, perché il Mondiale di cui sopra si giocherà in Qatar; un po’ perché l’addio alla Juve l’ha annunciato a un’emittente come beIN Sports. Il diavolo, si sa, sta nei dettagli. Per il resto, difficili altre mete esotiche. C’è la cara vecchia Europa, in compenso: il Borussia Mönchengladbach, forte di una simpatia nata grazie al Subbuteo. Il Porto, con i consigli di un altro amico come Iker Casillas che ha scelto il Dragao come ultimo atto. La teoria è ampia: Eintracht, Olympiacos, Galatasaray, Dinamo Kiev, lo Sporting campione di Portogallo. Per una grande di un Paese medio, Buffon è oro che cola. In Spagna sussurrano addirittura del Barcellona: giocare con Messi, dopo aver diviso lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo. Non è roba da tutti. Sembra folle. Appunto.