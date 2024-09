Ufficiale Ecco il rinnovo di Vogliacco fino al 2027. Il comunicato del Genoa sul difensore

vedi letture

"Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Alessandro Vogliacco fino al 2027. Il calciatore prosegue la sua avventura in maglia rossoblù, con cui fino ad oggi ha collezionato 54 presenze e realizzato una rete". Questo il comunicato con cui il Genoa annuncia l'ufficialità del prolungamento del contratto col difensore classe '98.

Lo stesso Vogliacco nei giorni scorsi aveva rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Serie A: "Nel mio cuore ho il sogno di vedere il Genoa in Europa, però bisogna essere realisti e lavorare con umiltà. Piedi per terra e battagliare in ogni partita per essere protagonisti e cercare di mettere in difficoltà tutti come abbiamo fatto con l'Inter. Vogliamo ripetere lo scorso campionato e se possibile aggiungere qualcosa in più".