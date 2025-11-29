Ederson sarà la prossima plusvalenza dell'Atalanta. Ma chi è che fa il prezzo?

Il centrocampista brasiliano Ederson è stato l'ultima grandissima pescata internazionale di Walter Sabatini. Il dirigente di Marsciano nel gennaio di 2022 lo vide nel Fortaleza, club a cui il Corinthians l'aveva prestato un anno prima. "Una giocata, tanto bastò per stregarmi - racconterà poi Sabatini -. Uno stop a seguire fatto in mezzo a due avversari e la corsa conseguente per andare a recuperare la palla. Uno strappo molto indirizzato e verticale, una corsa bruciante per arrivare primo sul pallone. Sensibilità nello stop e velocità nell’attacco. Pensai subito che potesse diventare un giocatore importante, come sempre mi capita quando prendo - o sarebbe il caso di dire prendevo - un giocatore. A me non esalta la normalità, voglio qualcosa di speciale e in quel caso lo vidi".

Ederson sei mesi più tardi era già all'Atalanta: fu acquistato per poco più di 20 milioni di euro e da ormai più di tre anni è un pilastro della Dea. Con la maglia nerazzurra ha fin qui collezionato 146 presenze, ha realizzato undici gol ma soprattutto ha fatto la differenza in mezzo al campo grazie a qualità quasi uniche. Un centrocampista completo che ha più volte attirato l'attenzione dei più importanti club italiani ed europei.

Fino alla scorsa estate l'Atalanta ha sempre rifiutato le proposte arrivate, ma secondo il suo agente la musica già da gennaio potrebbe cambiare in virtù di un contratto che scadrà il 30 giugno 2027. "È un’opportunità perché il suo contratto è in scadenza. L'Atalanta non ha voluto cederlo nonostante abbia ricevuto offerte molto alte - ha dichiarato nelle scorse ore il suo procuratore André Cury ai microfoni di 'Cadena Ser' -. Credo che completeranno il trasferimento in questa sessione invernale o estiva. L'Atalanta chiedeva molti soldi, tra i 60 e i 75 milioni di euro. Ora si presenta un’opportunità perché è quasi in scadenza di contratto, potrebbero anche dimezzarne il prezzo, tra i 30 e i 40 milioni".

L'agente insomma non solo annunciato che Ederson non ha intenzione di rinnovare il contratto, ma ha anche reso noto quanto a suo avviso servirà per strapparlo all'Atalanta tra gennaio e giugno. Una invasione di campo che difficilmente sarà passata inosservata dalle parti di Zingonia...