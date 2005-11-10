Elmas saluta il Napoli ma non la Serie A? C'è la clamorosa ipotesi Juventus: lo vuole Spalletti

Per la seconda volta Eljif Elmas è ormai destinato a salutare Napoli, questa volta definitivamente. Il club partenopeo, infatti, dopo averlo riaccolto la scorsa estate prelevandolo in prestito dal Red Bull Lipsia, non ha intenzione di esercitare il diritto di riscatto. Troppi i 17 milioni che Manna e soci dovrebbero sborsare per un comprimario, sul quale si sarebbero già mosse alcune squadre estere come Fenerbahce e Aston Villa.

Elmas però potrebbe salutare la Campania ma non la Serie A. Come infatti riportato da Sky Sport, il centrocampista macedone sarebbe finito nel mirino della Juventus sotto precisa richiesta di Luciano Spalletti, con cui ha condiviso la mitica stagione del terzo Scudetto. Il tecnico toscano gradisce particolarmente il calciatore ed è per questo che non è da escludere un possibile inserimento dei bianconeri nella trattativa.

Duttile centrocampista classe 1999, Elmas nell'ultima stagione è sceso in campo per ben 44 volte con la maglia del Napoli in tutte le competizioni, riuscendo a siglare un gol - a marzo contro il Torino - e a mettere a referto 4 assist.