Ufficiale Kolo Muani torna alla Juve, il PSG annuncia il suo trasferimento a titolo definitivo

Il club francese ha ufficializzato la cessione dell'attaccante, che torna in bianconero dopo il prestito del 2025 e l'ultima stagione al Tottenham.

Randal Kolo Muani è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Ad annunciarlo è il Paris Saint-Germain con un comunicato ufficiale, che conferma il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante francese al club bianconero. Per il classe 1998 si tratta di un ritorno a Torino dopo la positiva parentesi in prestito nel 2025, quando aveva contribuito in maniera decisiva alla qualificazione della Juventus alla Champions League.

Il comunicato ufficiale del Paris Saint-Germain

"Nato a Bondy (Seine-Saint-Denis), Randal Kolo Muani è entrato a far parte del settore giovanile del Nantes nel 2015, dopo aver militato in diversi club dell'Île-de-France durante l'infanzia. L'attaccante ha fatto il suo debutto tra i professionisti il 30 novembre 2018, in occasione di una partita di Ligue 1 contro il Saint-Étienne. La stagione successiva è stato ceduto in prestito all'US Boulogne Côte d'Opale, disputando 14 partite nel campionato National con un bilancio di 3 gol e 5 assist. Tornato ai Canarini, si è imposto da titolare all'inizio della stagione 2020-2021, prendendo parte a 41 incontri in tutte le competizioni, con 10 reti e 9 assist. Schierato con maggiore continuità come centravanti, ma capace di ricoprire tutti i ruoli dell'attacco, Randal Kolo Muani ha disputato un'altra stagione di alto livello (41 partite, 13 gol e 7 assist), conquistando la Coppa di Francia prima di trasferirsi all'Eintracht Francoforte. In Germania si è rapidamente affermato come uno degli elementi chiave della squadra, andando a segno 23 volte in 46 partite nella stagione 2022-2023.

Il 1° settembre 2023 Randal Kolo Muani è passato al Paris Saint-Germain. L'attaccante si è messo subito in evidenza con la nuova maglia, segnando il suo primo gol e servendo il primo assist nel Classique contro l'Olympique Marsiglia. Qualche settimana più tardi, in Champions League, contro il Milan al Parco dei Principi, si è ripetuto realizzando una rete importante per il prosieguo della competizione. Autore di 11 gol in 54 presenze con la maglia rossoblù, Randal Kolo Muani ha anche fornito 7 assist e arricchito il proprio palmarès con altri tre trofei grazie al triplete composto da Campionato di Francia, Coppa di Francia e Trophée des Champions. Prestato alla Juventus durante il mercato invernale del 2025, RKM è diventato rapidamente un giocatore fondamentale della rosa bianconera. In quella prima esperienza ha disputato 22 partite, segnando 10 gol e servendo 3 assist, contribuendo al quarto posto in Serie A, che è valso la qualificazione alla Champions League. Al termine di quel prestito convincente, il giocatore di Bondy si è trasferito in Premier League, al Tottenham, dove ha disputato l'intera stagione 2025-2026. Con gli Spurs ha collezionato 41 presenze, realizzando 5 gol, di cui 4 in Champions League, e fornendo 5 assist in tutte le competizioni.

Nazionale francese dal settembre 2022, Randal Kolo Muani ha partecipato alla Coppa del Mondo in Qatar, distinguendosi con un gol nella semifinale contro il Marocco. A 27 anni vanta 32 presenze con la maglia della Francia e un totale di 9 reti. Randal Kolo Muani ritrova quindi la Juventus dopo una prima esperienza con la maglia bianconera nel 2025. Il Paris Saint-Germain ringrazia Randal Kolo Muani e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera".