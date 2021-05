Il punto sulla Premier - Il City rimanda i festeggiamenti, vincono Chelsea e Tottenham

vedi letture

La partita che ha fatto più scalpore nella 34ᵃ giornata della Premier League è senza dubbio quella che non si è giocata. Nel pomeriggio di domenica, poco prima che Manchester United e Liverpool raggiungessero l'Old Trafford per sfidarsi sul terreno di gioco, migliaia di tifosi dei Red Devils hanno dato vita ad una massiccia protesta contro la proprietà del club che è sfociata nell'invasione di campo e nel conseguente rinvio del match per ragioni di sicurezza.

Il Manchester City dovrà così attendere la prossima giornata per festeggiare ufficialmente il titolo, che sarebbe stato matematicamente sicuro nel caso in cui il Manchester United, secondo in classifica, fosse uscito sconfitto dal confronto con il Liverpool. I Citizens di Guardiola, da parte loro, hanno liquidato la pratica Crystal Palace superando i londinesi con un uno-due micidiale firmato da Aguero e Ferran Torres nello spazio di due minuti.

In zona Champions League vittoria del Chelsea che non è apparso per nulla affaticato dall'impegno infrasettimanale contro il Real Madrid e ha regolato il Fulham nel West London Derby con una doppietta di Havertz. A nulla sono valsi i tentativi dei Cottagers che hanno sbattuto contro il muro Mendy prima con Lookman e successivamente con Aina, e restano così inchiodati a quota 27, a 9 lunghezze dalla salvezza. Chi si deve guardare, invece, dagli inseguitori è il Leicester: con l'1-1 rimediato a Southampton le Foxes hanno visto assottigliarsi il loro vantaggio sui Blues di Tuchel, che si trovano ora a -2.

Tra le pretendenti ad un posto in Europa League vincono West Ham e Tottenham, rispettivamente contro il pericolante Burnley e il già retrocesso Sheffield United. Al Turf Moor gli Hammers passano in svantaggio con un rigore trasformato da Wood ma rispondono immediatamente con una doppietta di Michail Antonio siglata in meno di 10'. Nel posticipo della domenica il Tottenham dà un saggio della prorompente verve offensiva del proprio attacco: grazie alla tripletta messa a segno contro le Blades, Gareth Bale è ad un passo dalla doppia cifra, e con Son (16 reti) e Kane (capocannoniere a quota 21) sommano in totale ben 46 reti stagionali.

Al Goodison Park Everton e Aston Villa danno vita ad un confronto serrato e ricco di emozioni, con un Pickford in serata di grazia capace di annullare più volte il possibile 2-1 degli ospiti. Ci pensa El-Ghazi con una parabola da fuori area a regalare la vittoria ai Villans. Ad approfittare della sconfitta della squadra di Ancelotti è l'Arsenal: con la prima marcatura in Premier di Elneny e il ritorno al gol di Aubameyang i Gunners battono il Newcastle e si portano a -3 dall'Everton, tornando in corsa per il 7° posto.

L'unica squadra della parte destra della classifica a strappare una vittoria nella 34ᵃ giornata di Premier è il Brighton, capace di imporsi sul Leeds di Bielsa grazie ad una prestazione di grande solidità e ad un gol dell'inossidabile Welbeck. Con un vantaggio di 10 punti sulla terz'ultima i Seagulls sono ad un passo dalla salvezza aritmetica. Tutt'altro umore, invece, in casa West Brom: il pareggio interno con il Wolverhampton non serve alla classifica che si fa ora molto preoccupante per gli uomini di Allardyce.

I risultati della 34ᵃ giornata

Southampton-Leicester City 1-1

Crystal Palace-Manchester City 0-2

Brighton-Leeds United 2-0

Chelsea-Fulham 2-0

Everton-Aston Villa 1-2

Newcastle-Arsenal 0-2

Manchester United-Liverpool rinviata

Tottenham-Sheffield United 4-0

West Bromwich-Wolverhampton 1-1

Burnley-West Ham 1-2

La classifica alla 34ᵃ giornata

Manchester City 80

Manchester United* 67

Leicester City 63

Chelsea 61

West Ham 58

Tottenham 56

Liverpool* 54

Everton* 52

Arsenal 49

Aston Villa* 48

Leeds United 47

Wolverhampton 42

Crystal Palace* 38

Brighton 37

Southampton* 37

Burnley 36

Newcastle 36

Fulham 27

West Bromwich 26

Sheffield United 17

* Manchester United, Liverpool, Everton, Aston Villa, Crystal Palace e Southampton: una partita in meno.

Il programma della 35ᵃ giornata

Venerdì 7 maggio

Leicester City-Newcastle

Sabato 8 maggio

Leeds United-Tottenham

Sheffield United-Crystal Palace

Manchester City-Chelsea

Liverpool-Southampton

Domenica 9 maggio

Wolverhampton-Brighton

Aston Villa-Manchester United

West Ham-Everton

Arsenal-West Bromwich

Lunedì 10 maggio

Fulham-Burnley