Emozioni, proteste, spettacolo: Inter-Juventus 1-2 al 45' è una vera... Inter contro Juventus

Inter contro Juventus

Inter-Juventus 1-2 al 45'

Un gran gol, un rigore dopo il check al var, un patatrac difensivo. Due volte Cristiano Ronaldo, una Lautaro Martinez. Inter contro Juventus non è mai una partita banale e il primo tempo della semifinale d'andata di Coppa Italia lo dimostra. 2-1 Juventus, eppure la apre la formazione di Antonio Conte che parte forte sulla destra dove aveva fatto male anche in campionato ai bianconeri. Niente Frabotta, c'è Alex Sandro, c'è Darmian che contiene più di Hakimi e allora tocca a Barella allargarsi e servire il Toro per il vantaggio momentaneo. La palla dalla destra è splendida, l'argentino anticipa di un millimetro De Ligt, in leggero ritardo: la conclusione è di prima, Buffon non è impeccabile ma sono applausi a scena aperta.

La Juventus reagisce Lo fa con forza e veemenza. Il rigore, dirà Calvarese ad Handanovic dopo il VAR check chiamato da Irrati, "è netto" per l'intervento di Young su Cuadrado. Ronaldo spara fortissimo e Handanovic osserva soltanto. La Juve diventa padrone, perde spazio e abbrivio la formazione di Antonio Conte che senza Lukaku davanti non ha sponda e riferimento. Poi il patatrac: Handanovic esce, male. Bastoni lo anticipa, peggio. Ronaldo ringrazia, a porta vuota la palla bacia il palo ed è 2-1. Mai banale, Inter contro Juventus.