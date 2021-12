Empoli, Andreazzoli: "Nessuno ha i gradi di titolare, è questa la forza del nostro gruppo..."

Buongiorno amiche e amici di TUTTOmercatoWEB! Alla vigilia della gara contro il Torino, ha parlato l'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli, che ha elogiato i suoi per la voglia e la compattezza durante l'ultimo periodo.

Che gara può essere contro il Torino? Peseranno le assenze nei granata?

"Per quanto riguarda le assenze, l'altra sera ho visto entrare Pjaca, Sanabria e Zaza, per cui non mi sembrano grandi problemi. Hanno un organico importante, guidato benissimo, siamo sulla falsariga della partita col Verona. A me questo tipo di gioco affascina molto, onore al merito degli allenatori che riescono a farlo. Sarà una partita complicata perché un po' diversa dalle altre. Ma qualche esperienza ce la sia fatta e cercheremo di sfruttarla"

Con la Fiorentina avete rimesso in piedi la partita, come era successo altre volte. Questo è dovuto all'ampiezza della rosa o una questione caratteriali?

"Sai le doti morali incidono molto, poi c'è il lavoro che viene fatto, sulle convinzioni e sul non accettare gli eventi avversi. Gli eventi negativi sono normali all'interno di una gara, quindi va messo nel novero delle situazioni normali"

Dopo il dispendio di energie di sabato, ci saranno dei cambi?

"Andiamo incontro a un periodo denso di gare, per cui dovremo fare un ragionamento in tal senso. Come d'altronde lo abbiamo fatto in passato. Come si dicev l'altro giorno abbiamo la fortuna di avere un gruppo di giocatori che ti dà la possibilità di sostituirli l'uno con l'altro. L'intenzione nostra sarebbe quella di gratificare tutti i giocatori, vedremo di volta in volta"

La difesa ha sempre dato sicurezza nelle ultime partite, a prescindere da cui abbia giocato. Si trova d'accordo?

"Sì, è vero. Possiamo cambiare per necessità o per scelta senza andare troppo intorno alla resa, perché i ragazzi sono applicati. Il gioco è riconosciuto ed è un buono sostegno per la fase di possesso e di non possesso. Quando conosci una situazione è più facile entrare in scena da protagonisti"

Parisi può essere pronto per i gradi da titolare?

"I gradi da titolare non ce li ha nessuno, forse il portiere per come è andata finora. Per il resto non c'è una linea definita. Sono molto soddisfatto di ciò che sta facendo. Lui è uscito per crampi ed avvalora ciò che la squadra ha fatto anche a Verona".

C'è il rischio di fare qualche calcolo in maniera prematura

"Credo che il rischio sia più per voi (giornalisti, ndr) che per noi. Ci dobbiamo salvare, siamo nel girone di andata e sarebbe stupido fare calcoli".