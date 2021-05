Empoli, occhi su Valoti della SPAL. Ma costi e concorrenza rendono l'operazione difficile

L'Empoli si muove per Mattia Valoti della SPAL. Autore di 11 gol e 2 assist in stagione, il club azzurro ha messo nel mirino il classe '93 anche se le difficoltà non mancano. A riportarlo è empolichannel che spiega come le richieste della SPAL per il cartellino, circa 4 milioni di euro, siano giudicate eccessive. All'ostacolo economico c'è da aggiungere la concorrenza: Valoti, si legge, oltre che al Monza piace anche a Spezia, Cagliari e Benevento.