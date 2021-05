Empoli, su punta a trattenere Sabelli. Ma sul terzino c'è il pressing del Genoa

Dopo la festa per la promozione l’Empoli è al lavoro per la prossima stagione. Fra i nodi da sciogliere c’è quello legato al terzino Stefano Sabelli in scadenza di contratto. Il club toscano è intenzionato a trattenere il classe ‘93 protagonista della promozione negli ultimi sei mesi ed è pronto a offrirgli un ruolo da titolare in vista della prossima stagione. Gli Azzurri però dovranno guardarsi le spalle dal Genoa che da tempo è sulle tracce dell’ex Brescia, si parla anche di un accordo già trovato negli scorsi mesi. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro fra le parti per decidere il futuro.