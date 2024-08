Empoli, Vasquez: "Grande prova di tutta la squadra. Esperienza in Europa importante"

vedi letture

Il portiere dell’Empoli Devis Vasquez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna contro la Roma vinta per 1-2.

Ti aspettavi una prestazione così?

“Partita difficile, abbiamo lavorato per quello. Grande prova della squadra, 3 punti importantissimi in uno stadio come questo”.

Difesa quasi perfetta: il blocco portiere più difensori ha fatto la differenza.

“La difesa ha fatto benissimo per quasi tutta la gara. Alla fine, tanti cross che non andavano a buon fine. Grande prova di tutta la squadra”.

Quanto ti è servito venire dal Milan e giocare in B all’Ascoli l’anno scorso.

“L’esperienza in Europa è stata grande. Sono felice di poter giocare in Serie A”.