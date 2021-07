Empoli, vicino il ritorno di Cambiaso: trattativa col Genoa per l'acquisto a titolo definitivo

Dopo l'ottima stagione disputata in prestito, l'Empoli sta cercando di chiudere con il Genoa l'acquisto a titolo definitivo di Andrea Cambiaso, giovane terzino destro di proprietà del Grifone. Come scrive Il Corriere dello Sport, l'intesa si sta formalizzando sulla base di un acquisto a titolo definitivo, con una percentuale in caso di futura rivendita.