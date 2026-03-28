Eranio: "È anche e soprattutto grazie ad Allegri se questo campionato non è ancora chiuso"

Stefano Eranio, storico centrocampista del Milan, è stato intervistato da MilanNews.it per commentare l'attualità rossonera. Di seguito le sue dichiarazioni, a partire dalla corsa scudetto: "Sinceramente penso che soli sei punti di distanza con così tante partite dal termine non siano molti. Ci saranno gare decisive e adesso ogni punto conta tantissimo, come non mai. Il momento dell'Inter poi è sicuramente diverso da quello di Milan e Napoli, ora conta la testa. Scudetto? Ma sì. È giusto crederci..".

Sul big match col Napoli nella prossima giornata Eranio ha aggiunto: "È una partita da vincere se vuoi davvero prendere altri punti sulla prima. Ovvio che questo discorso vale pure per il Napoli, squadra in salute e che sta recuperando giocatori fondamentali. Sarà importante per il Milan vedere come stanno lì davanti Pulisic e Leao". E Gimenez? "Certo, anche se il messicano viene da una stagione sfortunata, ha avuto tanti problemi fisici gravi. Non abbiamo ancora visto il vero Bebote, quando starà bene farà i gol che ha sempre segnato".

Infine, una battuta sul lavoro di Allegri: "Max è l'uomo in più del club. È un grande manager perché capace di gestire molte situazioni, porta sempre un pensiero utile alla squadra per poter lavorare con armonia. Mi auguro resterà al Milan per tanti anni, è anche e soprattutto grazie a lui se questo campionato non è ancora del tutto chiuso...".