Eranio: "Dal Genoa mi sarei aspettato più coraggio contro l'Inter: non c'era nulla da perdere"

Stefano Eranio, ex giocatore di Genoa, Milan e Livorno ha parlato dopo il ko del Genoa, a San Siro, contro l'Inter: "Sulle difficoltà della partita non c'erano dubbi, no? L'Inter è una squadra difficile da affrontare, tecnica. Se li vai ad affrontare alti e lasci il campo, ti fanno male; viceversa, hanno sempre il possesso di palla - ha aggiunto Eranio -.

Ma quando hai di fronte una squadra più forte diventa più semplice fare qualcosina con più coraggio perché non hai nulla da perdere. Ecco, dal Genoa mi sarei aspettato questo, un po' più di coraggio nel giocare un po' meglio la palla", ha detto a Telenord.