Eranio: "Dal Genoa mi sarei aspettato più coraggio contro l'Inter: non c'era nulla da perdere"
TUTTO mercato WEB
Stefano Eranio, ex giocatore di Genoa, Milan e Livorno ha parlato dopo il ko del Genoa, a San Siro, contro l'Inter: "Sulle difficoltà della partita non c'erano dubbi, no? L'Inter è una squadra difficile da affrontare, tecnica. Se li vai ad affrontare alti e lasci il campo, ti fanno male; viceversa, hanno sempre il possesso di palla - ha aggiunto Eranio -.
Ma quando hai di fronte una squadra più forte diventa più semplice fare qualcosina con più coraggio perché non hai nulla da perdere. Ecco, dal Genoa mi sarei aspettato questo, un po' più di coraggio nel giocare un po' meglio la palla", ha detto a Telenord.
Altre notizie Serie A
Live TMWTorino, D'Aversa: "Troppi alti e bassi. Futuro? Nella testa ho solo l'obiettivo della squadra"
Editoriale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
2 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
4 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile