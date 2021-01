Eriksen e il ritorno al Tottenham, una possibilità bassa ma viva e concreta: il punto

Una possibilità, piccola ma concreta. Christian Eriksen che torna al Tottenham da Josè Mourinho in prestito. Uno scenario anticipato sulle colonne di Tuttomercatoweb.com (clicca qui) , che trova spazio in un fondo su The Athletic che racconta proprio dell'ipotesi del danese che in rotta con l'Inter rientra agli Spurs. L'ingaggio pesante frena al momento l'ipotesi ma le parti sono in contatto e la possibilità è reale. Concreta in quanto a idee e contatti, anche se il risultato finale è tutto da scrivere. Per Eriksen non ci sono inoltre proposte cash: l'Inter spera in un'offerta a titolo definitivo che vada a rimpinguare le casse e anche ad alleggerire il monte ingaggi. Però latitano e l'unica sul tavolo è la chiamata da Londra, dal passato. Dal Tottenham.