Eriksen e Sanchez più centrali nell'Inter di Inzaghi. Sempre che il mercato non li porti lontano

Nella nuova Inter di Simone Inzaghi, secondo Tuttosport, Christian Eriksen e Alexis Sanchez potrebbero ricoprire un ruolo ben più importante rispetto al recente passato. Il danese, con un baricentro più alto rispetto a Conte, occuperebbe una zolla di campo più congeniale alle sue caratteristiche, un po' come successo con Luis Alberto alla Lazio. Il cileno invece regalerebbe soluzioni diverse grazie al suo spunto nello stretto e alle sue qualità, in linea con quanto fatto da Correa in biancoceleste.

Il tutto al netto di possibili incastri di mercato. Eriksen non è nell'elenco dei sicuri partenti, anzi. Ma una maxi offerta potrebbe far cambiare i piani dell'Inter. Diverso il discorso del Nino Maravilla: come detto il cileno potrebbe trovare più spazio, ma resta sempre una riserva alle spalle di Lukaku-Lautaro. Una riserva che a conti fatti pesa oltre 9 milioni di euro sulle casse nerazzurre. Per questo, nell'ottica del contenimento dei costi, non è escluso che Marotta e Ausilio lavorino su una sua uscita.