Eriksen è tornato a Milano: colloquio con Marotta, presto l'abbraccio con i compagni dell'Inter

Milano riabbraccia Christian Eriksen. Il centrocampista danese, dopo lo spavento di Euro 2020, è tornato oggi nel capoluogo meneghino. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, l’ex Tottenham avrebbe inoltre già avuto un colloquio con l’amministratore delegato Beppe Marotta, mentre prossimamente è in programma una visita alla Pinetina, per riabbracciare i compagni e conoscere di persona il nuovo allenatore Simone Inzaghi. Poi, i test cardiologici a cui si è sottoposto già in Danimarca: la speranza è che accertino la natura infettiva del problema al cuore che ha poi portato all’installazione del defibrillatore elettrico. In tal caso, infatti, sarebbe possibile ipotizzare nel giro di qualche mese la rimozione e quindi la possibilità di vedere Eriksen giocare di nuovo in Serie A. Altrimenti, se se la sentirà, potrebbe tentare un’avventura in campionati con normative meno rigorose sotto questo punto di vista. Intanto, per lui c’è l’abbraccio milanese e a breve quello dei suoi compagni di squadra nel club.