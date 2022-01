Eriksson tifa per il suo Inzaghi: "Sono convinto che all'Inter possa vincere lo scudetto"

"Si mi aspettavo che il mio pupillo Simone Inzaghi potesse far bene anche lontano da Roma? Assolutamente sì, dopo aver ammirato la sua evoluzione in questi anni in panchina. Alla Lazio ha fatto un gran lavoro, doveva fare il salto e ora tutte le sue squadre giocano un bel calcio". Parla così l'ex tecnico della Lazio, Sven Goran Eriksson, nell'intervista rilasciata a Il Messaggero: "Se mi avessero chiesto vent'anni fa di Simone, non avrei immaginato per lui una grande carriera da allenatore. Ma sono felice e convinto che in nerazzurro possa davvero vincere il tricolore. Ci sarebbe un pezzetto di me, come nei trionfi di Mancini e Simeone. Sta facendo bene anche Conceicao".