La Lazio è uscita con le ossa rotte dalla sfida di ieri contro il Napoli. E ora la zona Champions anche se non irraggiungibile si è allontanata. Ne abbiamo parlato con Andrea Agostinelli: "Prima voglio fare una premessa sui calci di rigore. E lo dico in generale: per il prossimo anno vanno riviste tante cose a partire dal fallo di mano perchè in questo modo spendi una settimana di lavoro per far tirare sul braccio braccio dell'avversario. E anche certi falli vanno rivisti. Quanto alla partita di ieri - dice a Tuttomercatoweb.com - non mi è piaciuto che la reazione della Lazio sia arrivata dopo il vantaggio di 4-0 per il Napoli. A Roma si discute dell'episodio del rigore ma la reazione è stata tardiva".

Lazio ridimensionata?

"Ha ancora due opportunità: il recupero col Torino e il match col Milan: se fai 6 punti sei di nuovo dentro al treno Champions".

Otto gol subìti nelle ultime due gare sono tanti...

"Alcuni giocatori determinanti ai fini dell'equilibrio tattico sono venuti a mancare per ragioni fisiche, vedi soprattutto Leiva, giocatore davvero fondamentale. Ne risente la difesa e poi altri giocatori vedi Luis Alberto non sono al top, sono ora da sei ma a loro si chiede sempre di più".

Napoli ora lanciatissimo.

"E' in forma e lo aveva dimostrato con l'Inter: Gattuso ha ritrovato la sua rosa e vive un momento di entusiasmo. Ieri non c'è stato un giocatore al di sotto della sufficienza".

Gattuso e De Laurentiis possono trovare ancora un'intesa per andare avanti?

"Secondo me sì ma bisogna vedere cosa dice Gattuso... Nel calcio è sbagliato cambiare giudizio da una settimana all'altra ma è così, e mi aspetto possa possa essere confermato".