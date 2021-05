esclusiva Avramov: "Cagliari, che impresa. Cragno può giocare la Champions"

vedi letture

La salvezza del Cagliari vista da Vlada Avramov, ex portiere rossoblù, ora preparatore dei portieri (quest'anno era al Rizespor in Turchia). "E' stata un'impresa quella dei sardi", dice intervenendo al TMW News. "Con Semplici la squadra è cambiata in meglio, è stato bravo così come il club ha avuto il merito di far restare compatto il gruppo". Con lui si è parlato anche di Cragno e del suo futuro. "Sta migliorando ogni anno, ora è difficile a mio parere trattenerlo. Spero possa andare in una big europea, ha già fatto tanto per Cagliari ed è il momento in cui può provare a giocare in Champions".

clicca sotto per guardare l'intervento completo di Avramov in cui parla anche di Fiorentina e del suo futuro ("un giorno voglio tornare in Italia")