esclusiva Bertoni: "Alvarez fortissimo. E' il giocatore del futuro ed è da prendere subito"

vedi letture

Julian Alvarez è il talento argentino in questo momento più interessante. Il ventunenne del River Plate piace a tanti club anche in Italia, tra cui Fiorentina e Milan. Daniel Bertoni, campione del mondo con l'Argentina nel '78, dice di lui a Tuttomercatoweb.com: "E' un giocatore da prendere subito. Arriva con facilità al gol, calcia bene anche le punizioni, è aggressivo e può giocare da esterno o dietro la punta. Lui, Vlahovic e Nico Gonzalez formerebbero un trio straordinario".

Il suo ruolo ideale qual è?

"Giocare libero dietro la punta, ma può andare anche sull' esterno. Sa muoversi su tutto il fronte d'attacco. E' svelto, rapido come me, di testa non è troppo forte ma ripeto: è da prendere subito, è il giocatore del futuro. Per me sarebbe perfetto per la Fiorentina. E' straordinario".