ESCLUSIVA TMW - Bonato: "Verona, Di Francesco ha voglia di rivalsa. Sarà una tappa importante"

esclusiva Bonato: "Verona, Di Francesco ha voglia di rivalsa. Sarà una tappa importante"

vedi letture

Eusebio Di Francesco si è presentato oggi come nuovo tecnico del Verona. il tecnico abruzzese ha voglia di mettersi alle spalle le ultime esperienze negative alla Samp e al Cagliari. A Tuttomercatoweb.com ne abbiamo parlato con Nereo Bonato l'ex ds del Sassuolo che lo conosce molto bene. Credo che questa sia una tappa importante per lui, per rilanciarsi e proseguire il lavoro di Juric. Ci sono gli ingredienti giusti per un buon prodotto, poi sarà il tempo a dire cosa accadrà. C'è voglia di rivalsa da parte di Eusebio e il desiderio del Verona di continuare ad avere risultati brillanti. Il Verona punta sulle qualità tecniche e morali di Di Francesco per proseguire il progetto. Verona può essere la piazza giusta per esprimere la visione di calcio di Di Francesco"

Che idea si è fatto sulle ultime negative esperienze di Di Francesco?

"Dall'esterno si fa fatica a giudicare, credo comunque che da tutte le esperienze si possano trarre degli spunti per il futuro".

Che Verona vedremo?

"Eusebio ha idee propositive di calcio, col dominio del gioco attraverso fraseggi, lavoro sulle catene. Ha ottenuto bei risultati al Sassuolo e anche alla Roma raggiungendo la semifinale di Champions: credo che ci possa stare qualche esperienza che non va per il verso giusto ma ha le qualità tecniche e umane per fare bene".

Ha detto Di Francesco che non stravolgerà il lavoro di Juric

"Vale la pena partire da lì e poi inserire i propri concetti di gioco".