La forte impronta della Samp nello staff tecnico dell'Italia campione d'Europa. E' stata anche questa una delle chiavi del successo azzurro e noi a Tuttomercatoweb.com ne abbiamo parlato con Ivano Bonetti, ex calciatore doriano. "Sono tutte persone di alto spessore umano e tecnico. Non mi stupirei se dovessero continuare e dovessero farlo alla grande. Sono uomini ambiziosi ma al tempo stesso con i piedi per terra, determinate e determinanti. Sanno tirare fuori tutto il meglio da un calciatore. Sono sempre sul pezzo per arrivare ai migliori traguardi".

L'Italia sarà favorita ai Mondiali?

"Secondo me sì, il successo alimenta la voglia di vincere. Ora si prepareranno per la Nations League e la squadra diventerà ancor più forte. Roberto saprà inserire anche nuovi talenti per rendere il gruppo ancor più di qualità"-

Parlando invece della Juve, da ex bianconero che sensazioni ha?

"Sono curioso di capire come si rinnoverà. Mi pare che abbiano puntato molto su Allegro ma c'è da capire che direzione prenderà la squadra. CR7 è rimasto ma va compreso se resta perché ci si punta o no".

Sarà comunque di nuovo la favorita per lo scudetto?

"La Juve lo è sempre per DNA. E' poi comunque è difficile che sbagli due campionati di fila. Sono curioso di vedere tra le altre la Roma, a Mou non piace stare a guardare. Il Milan dovrà confermarsi. Tutto sommato sarà un campionato interessante".