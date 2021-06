esclusiva Calori: "Udinese, giusto tener Gotti. Sempre fatto buon lavoro da quando è arrivato"

Gotti resta all'Udinese dopo lunghe riflessioni del club. Ne abbiamo parlato con Alessandro Calori, grande ex dei friulani. Ai taccuini di Tuttomercatoweb.com ha detto: "Ha portato i risultati, anche quest'anno è arrivata la salvezza anticipata. Poi a fine anno si fanno sempre le valutazioni, se far restare o no un tecnico. Le fa il club ma le fa pure l'allenatore. Gotti ha fatto un buon lavoro da quando è subentrato".

Però ultimamente erano stati cercati Zanetti e Maran...

"Non lo so, però quest'anno c'è stato più tempo per riflettere e allora si è portati a fare certe valutazioni. E' successo a tanti allenatori di restare in bilico".

E ora cosa si aspetta dall'Udinese?

"De Paul è corteggiato, è maturo per fare il salto di qualità ma poi bisogna vedere cosa offre il mercato. Sono pronti per un salto anche giocatori come Molina e Musso. Lì a Udine c'è sempre stata una fucina di giocatori che poi sono stati valorizzati negli anni. Se poi arrivano offerte magari vengono ceduti e si riparte con altri calciatori".

Le aspettative saranno quelle dell'anno passato?

"Dipende sempre dal mercato. Magari perdi due giocatori e arrivano dei giovani. Credo che falsariga possa essere quella, salvarsi e poi vedere dove si può arrivare".