ESCLUSIVA TMW - Carannante: "Napoli doveva azzannare subito la Juve. Bianconeri con più carattere"

Antonio Carannante ex difensore del Napoli, ha commentato a Tuttomercatoweb.com il ko dei partenopei ieri contro la Juve: "C'è amarezza, dobbiamo capire che nel calcio ci vuole anche carattere. La gara di ieri è stata pure sfortunata, viste le due parate e il rigore sbagliato ma ci vogliono personalità e cattiveria. Il ko della Juve con l'Inter ci ha condannati nel senso che i bianconeri ieri non volevano sbagliare e erano più aggressivi. Ma se facevamo subito gol sono convinto che la Juve potesse crollare. Invece alla lunga la squadra di Pirlo ha voluto questa vittoria, il Napoli ripeto doveva dare subito il pugno per stenderla, magari sfruttando quella occasione con Lozano".

Napoli troppo timido?

"No, il Napoli ha problemi caratteriali, Gattuso sta cercando di migliorarlo da questo punto di vista, qualcuno non tira ancora fuori il carattere. Abbiamo una squadra che finchè gioca bene è un conto, ma la Juve ieri ha corso e pressato sempre. Serve come esperienza per capire che nel calcio ci vuole carattere. Sul primo gol ad esempio Mario Rui si è fatto spingere a terra e lì ci vuole certamente più cattiveria".

Che pensa dell'errore di Insigne dal dischetto?

"Il rigore si può sbagliare, hanno sbagliato tanti campioni; dispiace per Insigne che sente anche la responsabilità della città; può capitare, era una giornata storta. Dispiace anche per Gattuso che lavora tanto, è un ragazzo che sta dando l'anima. La Juve, insisto, ha dei volponi come Chiellini e non solo e ha tirato fuori il carattere".

Zielinski ha deluso...

"E' un gran giocatore ma o fa una ottima prestazione o a volte scompare. Forse ha qualche limite caratteriale anche lui. Però davanti non ha un punto di riferimento, Petagna è da area e non ti crea la manovra".