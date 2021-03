esclusiva Carmignani: "Juve, progetto naufragato. E con Pirlo si è osato troppo"

Nel TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Pietro Carmignani. L'ex portiere anche della Juventus ha parlato dell'eliminazione della squadra di Pirlo dalla Champions. "Il progetto partito tre anni fa con Ronaldo - ha detto - è naufragato visti soprattutto i risultati in Champions. In campionato erano già stati vinti sei scudetti, il sogno è sempre stato quello di vincere qualche Champions. Il futuro di Pirlo? Il tecnico ha detto che il suo è un progetto ad ampio raggio però al posto di Agnelli avrei aspettato un attimo prima di affidargli questo tipo di programma. Pirlo è stato un gran giocatore ma fare l'allenatore è diverso. Ora bisognerà vedere come sopporterà anche certe pressioni. In questo caso credo che alla Juve abbiano osato troppo".

