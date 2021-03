esclusiva Della Valle (Gazzetta): “Chiellini verso l’addio. Attorno a Ronaldo un equivoco”

La redazione di Tuttomercatoweb.com ha intervistato in esclusiva Fabiana Della Valle, firma de La Gazzetta dello Sport, per discutere del momento complicato in casa Juventus dopo la precoce eliminazione dalla Champions League e le riflessioni attorno ad alcuni protagonisti.

Fabiana, per il secondo anno di fila la Juventus esce agli ottavi di finale di Champions League contro una squadra, sulla carta, inferiore. Che differenze vede rispetto all’anno scorso?

“Rispetto all’anno scorso in campo si è vista una differenza di atteggiamento nella gara di ritorno, perché la Juventus di Pirlo ha lottato di più e giocato meglio. L’errore è stato fatto in entrambi i casi nella gara d’andata: nell’ultimo triennio abbiamo visto una Juve meno aggressiva nel primo match, cosa che non accadeva in precedenza. La Juve con Allegri è arrivata due volte in finale di Champions ipotecando il passaggio del turno nell’andata degli ottavi. C’è stato un passo indietro a livello di mentalità”.

Pirlo è stato chiaro, confermando anche la volontà del presidente Agnelli, sul percorso appena iniziato. Dopo sei mesi, cosa si sente di dire sulla bontà e sulla futuribilità del progetto?

“Agnelli ha fatto una scelta e la difende. Cambiare il terzo allenatore in tre anni sarebbe controproducente. Pirlo ha in testa un calcio complicato che ha bisogno di tempo e questa non è la stagione giusta per vedere risultati immediati. Ha idee chiare ma penso che per poterle mettere in pratica abbia bisogno di alcuni innesti più funzionali alle sue esigenze”.

Il principale oggetto di critiche è stato Ronaldo. Rispetto agli ultimi due ottavi di finale, questa volta è venuto a mancare lui. Ragionando più ad ampio raggio, è d’accordo con chi parla, guardando i risultati, di un’operazione negativa per la Juve?

“Ronaldo è stata una grande operazione commerciale che ha dato visibilità alla Juve e al calcio italiano. Però ha un costo elevato e a livello di risultati in tre anni non ha fatto fare il salto di qualità europeo per cui è stato preso. Non solo per colpa sua però: l’equivoco è stato prenderlo e non costruirgli attorno la squadra per vincere subito”.

Si aspettava qualche commento post gara della vecchia guardia? Bonucci, Buffon, Chiellini...

“Si, mi sono stupita che nessuno di loro sia venuto a parlare, anche perché sono giocatori che non hanno mai avuto problemi a metterci la faccia. Mi sarei aspettata anche Agnelli, che ha sempre parlato dopo le ultime eliminazioni”.

Cosa vede nel loro futuro? Soprattutto per gli ultimi due.

“Buffon è tentato da un altro anno, Chiellini ha avuto un momento in cui ha pensato di andare avanti ma i tanti acciacchi lo stanno spingendo verso l’addio a fine anno. Bonucci resterà, ha ancora qualche anno davanti ed è il capitano designato”.

Le chiedo di Dybala. Sta mancando e non poco alla Juve, che sensazioni ha sul rientro in campo e sul suo futuro fra rinnovo del contratto o eventuale cessione?

“Credo che lo rivedremo in campo per la fine del mese o al massimo per il derby. Avendo perso la Champions non avrebbe senso affrettare i tempi. Ha avuto una stagione sfortunata ma può essere prezioso nel finale di stagione. Sul rinnovo la situazione è in stand by da mesi, ma credo che alla fine un accordo verrà trovato”.