esclusiva Drago: "Crotone, ora serve un miracolo. Ma Cosmi sa toccare le corde giuste"

Massimo Drago conosce bene il Crotone. Lo ha allenato per quattro stagioni. Adesso, ai taccuini di Tuttomercatoweb.com, racconta le sue sensazioni anche sull'esonero di Stroppa. "Sappiamo bene - dice - che tutto è legato ai risultati. Puoi avere la squadra migliore al mondo ma se non arrivano i risultati paga l'allenatore. La società è stata brava a tenere Stroppa per un periodo di tempo anche lungo: del resto spesso la squadra ha proposto anche un buon calcio".

Adesso arriverà Cosmi. Che ne pensa?

"Con il ko di ieri la situazione è disperata però Cosmi ha dimostrato che a livello di salvezze ha svolto spesso un ottimo lavoro. Se fa questo miracolo sarebbe una gran cosa. E' ancor più difficile del primo anni di Nicola... Ripeto, con la sconfitta di ieri le possibilità sono ridotte al lumicino anche perchè sono tanti i punti dalla quartultima e le gare iniziano a diminuire".

Che cosa è mancato al Crotone?

"E' mancata un po' di qualità. Le qualità degli attaccanti che precedono il Crotone sono superiori per esperienza e carriera".

La prima mossa che farà Cosmi a suo parere quale sarà?

"Non lo so, è una situazione molto difficile. Ma comunque lui sa toccare le corde giuste per risollevare un ambiente ora in condizioni non certo ottimali,. Sa che è dura ma complimenti a Serse perchè è andato a mettersi in gioco in una situazione disperata. Ma è la persona adatta".