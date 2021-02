esclusiva Ds LA Galaxy: "Ho portato Ibra in MLS. Zlatan è unico, un'ispirazione"

vedi letture

Jovan Kirovsky è l'uomo che ha dato la svolta alla carriera di Zlatan Ibrahimovic. Perché il direttore sportivo del Los Angeles Galaxy è l'uomo che ha fortemente voluto, e poi portato, Ibra a LA. In esclusiva per Tuttomercatoweb.com, Kirovski racconta i retroscena e il momento di Zlatan in Serie A.

La MLS è una lega in netta espansione e crescita. Però c'è spazio anche per guardare al passato: che pensa di quel che ha fatto con voi, e per la Lega?

"Credo che Zlatan, anzi ne sono certo, sia stato il miglior giocatore non solo dei Galaxy ma dell'intera storia della Major League Soccer".

Come lui nessuno mai?

"Quel che sta facendo anche adesso in Italia non è normale. Vederlo, per i ragazzi adesso ma anche allora, è pazzesco".

Un'ispirazione.

"Una motivazione incredibile, Zlatan ha ispirato tantissimi ragazzi negli Stati Uniti. E poi è unico, non è paragonabile a nessun altro".

E' in scadenza col Milan, ma la carta d'identità non mente

"L'errore è pensare a lui come uno normale. Se lo vedi in campo fa cose pazzesche ma non solo per se stesso ma anche per gli altri, per il club. Perché il Milan dovrebbe lasciarlo andare?"

Uno così non lo ritroverebbe

"E' unico, in ogni cosa che fa. Ha fisico, ha intelligenza: anche se non ha la velocità e la brillantezza di un tempo, sopperisce con altre qualità. E' sempre un top, top, top".