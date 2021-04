esclusiva Evair: "Brava Atalanta. Posto Champions e Coppa Italia, io ci credo"

"E' andata benissimo, erano 20 anni che l'Atalanta non vinceva con la Juve in campionato". Evair, l'ex attaccante brasiliano della Dea, ci racconta la sua gioia per il successo dei bergamaschi contro i bianconeri. Ha seguito la partita e a Tuttomercatoweb.com dice: "La squadra ha sofferto un po' per riuscire a fare quel che di solito fa, creando cioè tante opportunità da gol ma alla fine ha prevalso".

Si è ricordato anche del suo gol alla Juve a Torino?

"Sì, ieri prima della partita l'ho fatto vedere anche a mio padre. Ha 82 anni e mi ha detto che voleva rivedere la mia rete così sono andato su youtube e l'abbiamo gustata di nuovo (era il 1988-89, ndr)".

Malinovskyi decisivo: che ne pensa?

"L'Atalanta tante volte ha tratto profitto da chi entra dalla panchina. Anche ieri abbiamo visto che chi viene inserito a gara in corso è forte e decisivo. Anche Ilicic mi piace, riesce spesso ad incidere al di là che col Real non è andato bene. Forse meritava anche di più ma bisognerebbe vivere la quotidianità per dirlo".

Posto Champions e Coppa Italia obiettivi possibili?

"Ci credo molto, la squadra ha dimostrato per tutto il campionato di meritarsi di arrivare in Champions di nuovo e sognare e anche la conquista della Coppa. E' giusto sognare in grande e non è un qualcosa di irrealizzabile"