ESCLUSIVA TMW - Fanna: "Scudetto Inter giusto. Per la Champions servirà più esperienza"

esclusiva Fanna: "Scudetto Inter giusto. Per la Champions servirà più esperienza"

vedi letture

Pietro Fanna ha vinto lo scudetto dei record con l'Inter del Trap. difficile però far paragoni con un passato abbastanza lontano. "Sono passati trent'anni, è complicato fare degli accostamenti . dice a Tuttomercatoweb.com - comunque ha dimostrato di essere più forte delle altre, è attrezzata per vincere ed è giusto così anche perchè la Juve ha toppato ed era l'unica che poteva contendere il titolo. Ripeto, è giusto che questo scudetto vada ai nerazzurri"

Lukaku-Lautaro la coppia migliore?

"Si integrano bene, uno potente l'altro rapido. E come organico è il migliore: il Milan ha retto un po' poi è venuta fuori la rosa dei nerazzurri"

In Champions poteva far di più?

"In Europa il discorso cambia: poteva far meglio però c'è da augurarsi che lo faccia il prossimo anno prendendo qualche esperto in più".

Di Conte che pensa?

"E' uno che dove va vince. E alla fine lascia sempre il segno".