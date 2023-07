esclusiva Giuffredi: “Parisi-Fiorentina operazione per il futuro. Biraghi leader viola”

Il nuovo colpo viola è Fabiano Parisi. Un’operazione per il presente e soprattutto per il futuro. “La Fiorentina lo cercava da due anni, è stata un’operazione concordata insieme e che guarda anche al futuro. È tra i prospetti più importanti del campionato italiano. La Fiorentina ci ha creduto, quando c’è un club che crede così tanto in un calciatore sono sempre predisposto a far sposare le due parti”, dice a Tuttomercatoweb l’agente Mario Giuffredi.

Qualcuno ha pensato: arriva Parisi, non c’è posto per Biraghi. Non è così…

“No. Parisi è un’operazione che guarda al futuro. Biraghi a dimostrazione della fiducia del club e del suo consolidarsi ha rinnovato fino al 2026, è il capitano della squadra e rimane il leader indiscusso. La Fiorentina ha fatto un’operazione volta al domani, qualificandosi come un club che ha voglia di crescere. I viola faranno la Conference League e quindi giocheranno più di cinquanta partite. Oggi è impensabile che un calciatore possa giocare tutte le partite, è normale quindi pensare ad un alter ego di livello per tenere alta la qualità degli undici”.

Ranieri?

“Abbiamo trovato l’accordo fino al 2026. Rinnoverà nei prossimi giorni con la Fiorentina e proseguirà il percorso iniziale. E dopo il buon cammino dell’anno scorso aumenteranno le responsabilità”.