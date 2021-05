esclusiva Marini: "Conte, peccato. Si poteva continuare a vincere ma ora cambia tutto"

"Finchè non l'ho letto non ci credevo. Restando all'Inter con questa squadra c'era la possibilità di vincere parecchio". Giampiero Marini, bandiera dell'Inter, commenta così l'addio di Conte. E a Tuttomercatoweb.com dice: "La squadra ha futuro, non ha bisogno rivoluzioni. Le altre sono indietro e per recuperare rispetto alla forza dell'Inter potrebbero passare degli anni. Ora però cambia tutto".

Chi al posto di Conte?

"Torno a dire che mi dispiace perchè all'Inter Conte avrebbe potuto riempire la sua bacheca di trofei, ora bisogna vedere quali giocatori dovranno essere ceduti. Peccato, perchè con questa struttura vinceva parecchio. Ora non ho nessuna idea su un tecnico. Allenare l'Inter adesso non è facile, viene da una vittoria strabiliante".

Inzaghi come lo vedrebbe?

"E' un tecnico che ha fatto bene, ci sa fare. Può arrivare anche a gestire bene l'Inter però con i nerazzurri devi vincere. Se arrivi secondo non hai fatto nulla".

Allegri?

A differenza di Inzaghi ha vinto con un grosso club e esperienza ne ha da vendere. Certo, se la società è obbligata a vendere e partono due big allora ripeto tutto cambia".