esclusiva Marocchino: "Non è colpa di Allegri se Rugani fa fallo. Il gioco? Lo fanno i giocatori"

Domenico Marocchino analizza l'eliminazione della Juve dalla Champions sotto vari punti di vista. "Fallimento? E' chiaro che non è un risultato ottimale - dice a Tuttomercatoweb.com - però sono stati gli episodi a determinare, non è colpa di Allegri se Rugani fa un fallo così a quarto d'ora dalla fine. Le responsabilità dell'allenatore si legano agli errori dei singoli".

Sacchi sostiene che soprattutto in Europa serva più coraggio e che l''obiettivo debba essere il gioco...

"Facile dirlo quando hai Gullit, Van Basten, Donadoni, Costacurta e chi più ne ha più ne metta. Dipende dal materiale a disposizione. Se hai Rijkaard e Ancelotti... Sacchi avrà ragione a livello filosofico e non solo, perchè il gioco paga, però il gioco è fatto dai giocatori".

E il problema delle italiane in Europa?

"Non chiamiamole italiane perchè di italiani ce ne sono due per squadra. E i nostri allenatori, Ancelotti su tutti, fanno comunque giocare bene le loro squadre. Il campionato italiano non regge rispetto ad alcuni altri tornei: contano il ritmo e la qualità, la costanza anche. L'Inter non ha fatto male a Liverpool, la Juve non è andata male all'andata, manca la continuità data anche dalla somma delle qualità di base. Le squadre inglesi sono più attrezzate e hanno più soldi, idem le tedesche e le spagnole"

Può esserci un contraccolpo psicologico per la Juve?

"Può lasciare un segno ma sono squadre allenate anche a questo: ora occorre entrare nei primi quattro".

E la società ha colpe?

"Non ha tante colpe. E' una storia così... Dopo anni in cui c'erano Pogba, Pirlo, Marchisio Vidal e Tevez e poi non hai più questo potenziale è più difficile. Però ritengo che questa partita col Villareal sia stata condizionata anche dai tanti infortuni che la Juve aveva".