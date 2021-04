esclusiva Mattei: "Udinese ora tranquilla ma agguerrita. La Juve qualcosa rischia"

vedi letture

Luca Mattei è stato anche capitano dell'Udinese negli anni Novanta. A lui ci siamo rivolti per parlare del momento dei friulani che peraltro incontreranno proprio la Juve nel prossimo turno di campionato. "La squadra di Gotti in questo periodo è in gran ripresa - dice a Tuttomercatoweb.com - e dopo il risultato di domenica scorsa il morale è alto. Per preparare una partita come quella contro la Signora credo che non ci sarebbe neanche da andare in ritiro, mentalmente si è già preparati. Credo che la Juve troverà un'Udinese che vorrà fare bella figura e risultato"

La tranquillità di classifica può essere dunque una spinta ulteriore?

"Sì, i giocatori sono motivati e affronteranno una Juve che ha grosse difficoltà; la formazione di Pirlo qualcosa rischia, questa Udinese non è facile da battere"

Che giudizio si è fatto sulla stagione dei friulani?

"Per me avrebbero meritato qualche punto in più. Nei mesi scorsi tra covid e infortuni sono stati penalizzati ma al completo come è adesso poteva avere 4-5 punti in più".

Gotti è da confermare?

"Secondo me ha dimostrato di essere preparato e competente. Si merita la conferma".

L'Udinese può avvicinarsi ai livelli di anni fa?

"In quel periodo c'era una rosa diversa. A gennaio ci sono stati dei ritocchi ma se il presidente vuol trattenere De Paul con lui servono altri due grandi tasselli per aumentare il valore tecnico della squadra"

De Paul può restare davvero?

"Se ci sono garanzie su una squadra competitiva a mio parere sì. Spero resti anche Musso, è un portiere che ha mercato, dipende dalla famiglia Pozzo".