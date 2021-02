esclusiva Orrico: "Inter 10% in più delle altre per lo scudetto. Juve, debolezza a centrocampo"

Corrado Orrico analizza con la consueta chiarezza il campionato e il primato dell'Inter: "Per ora la squadra nerazzurra è una candidata- dice a Tuttomercatoweb.com - ma c'è da vedere se il ritorno delle altre squadre sarà efficace".

Ieri che impressione le ha fatto l'Inter?

"La solita: potenza, geometrie, sicurezza difensiva. I classici temi che caratterizzano le squadre di Conte".

Potrà esserci un contraccolpo per il Milan nel derby?

"Il derby è particolare perchè può accadere di tutto: se riesce a vincere si rimette in sesto e lotta fino in fondo, se invece prende una scoppola buonanotte suonatori, il discorso è chiuso"

Ma il Milan se lo aspettava così in difficoltà con lo Spezia?

"Mi aspettavo una gara difficilissima: lo Spezia ti morde i polpacci e non ti fa ragionare però pensavo che i rossoneri in alcune situazioni di gioco avrebbero preso le misure allo Spezia che era ferocemente in pressing su ogni zona del campo. Mi aspettavo dal Milan un adattamento ad una situazione difficile però prevista e prevedibile. Sono mancati due giocatori come Calhanoglu e Kessiè e senza di loro è stata dura, avrebbero reso vani alcuni attacchi dello Spezia"

I duelli più interessanti nel derby quali saranno?

"Lukaku-Ibra sarà un duello decisivo e poi a centrocampo: se il Milan gioca come a Spezia lo mangiano. Deve tornare la condizione ai due di centrocampo"

Ecco ma oggi quante chance scudetto si sente di dare all'Inter?

"L'Inter ha il 10% più delle altre che nasce dalla forza del suo allenatore e da alcuni giocatori di classe assoluta, ci sono fior di calciatori"

La Juve e le sue difficoltà e Pirlo di cui si è detto che può ricalcare Allegri. Che ne pensa?

"Allegri aveva una maniera machiavellica di gestire il gruppo. Non cerca filosofie orientali o stravaganze eccessive; fa una fase difensiva dura e poi palla sulle punte. Pirlo non mi dispiace e credo sia una scelta di stampo juventino, una sortita verso il bello. Ha intelligenza raffinata, genialità, intelligenza generale intendo, non solo calcistica. Il discorso è semplice: la debolezza della Juve è nel centrocampo. Non è la stessa cosa passare da Pogba, Pirlo e Marchisio agli attuali centrocampisti: La squadra ha grandissimi difensori e attaccanti ma non i centrocampisti all'altezza della situazione. Tornado a Allegri e Pirlo sono due allenatori opposti: uno rappresenta la toscanità al meglio. I toscani hanno Machiavelli che ha rappresentato al meglio la toscanità e Allegri è nel solco di Machiavelli. Pirlo è un diamante autentico: chi ha solo idea del giocatore si ferma lì, invece ha un'intelligenza raffinata come quando giocava, è intelligentemente silenzioso, ha idee chiare".