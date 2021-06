esclusiva P. Sala: "Raspadori? Anche Rossi arrivò con noi a sorpresa. Scelta giusta del ct"

Patrizio Sala ha fatto parte della spedizione dell'Italia ai mondiali del '78 in Argentina. Fu lì che avvenne l'esplosione di Paolo Rossi oggi evocato dal ct Mancini mentre parlava di Raspadori. "Credo che Roberto abbia fatto la scelta giusta - dice a Tuttomercatoweb.com - anche in funzione di come è terminato il campionato. E' un giocatore che ha vivacità, personalità e opportunismo. Indipendentemente dal paragone, Paolo Rossi in quel periodo fu scelto inaspettatamente perchè c'era in ballo anche Pruzzo ma poi giocò lui con Bettega. E' una scelta che ti porta ad avere una punta in più, è un jolly da giocare a gara in corso".

Sarà il futuro della Nazionale, Raspadori?

"Dipende da tanti fattori anche se Mancini non guarda solo alle squadre di vertice ma anche al Sassuolo che ha tirato fuori tanti giocatori. Anche in provincia ci sono calciatori utili alla causa".

Fa bene a restare al Sassuolo ora?

"Credo che un altro anno con gli emiliani gli faccia bene, poi dipende pure dall'allenatore che arriverà. Strano comunque che De Zerbi, così bravo, sia andato all'estero. Perderlo non è bello per il calcio italiano".

Il suo Torino ha preso Juric...

"Ha il timbro caratteriale dell'allenatore del Toro però poi si torna allo stesso punto: che squadra avrà? La società dovrà mettergli a disposizione certi giocatori come invece non è accaduto con Giampaolo"