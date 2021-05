esclusiva Roma, ag.Darboe: “Felice per l’esordio, già piace molto all’estero”

Ebrima Darboe è il nuovo che avanza in casa Roma. Classe 2001, ieri l’esordio e già tanti apprezzamenti in giro per l’Europa. “Non è stata la partita migliore per esordire visto il risultato ma siamo molto contenti, l’impatto è stato positivo e anche il riscontro della società. Aspettava questo momento da tempo”, dice a Tuttomercatoweb Giorgio Ghirardi, agente che assiste il centrocampista insieme a Miriam Peruzzi.

Che giocatore è Darboe?

“Ha caratteristiche simili a Diawara, magari un po’ più offensive. Sono ancora imparagonabili ma è un ragazzo molto apprezzato”.

E il futuro sarà a Roma?

“Ha ancora due anni di contratto, ma è un ragazzo molto apprezzato da molti club soprattutto all’estero. Con la Roma ci siamo incontrati. Vedremo nel prossimo mese che strada intraprendere. Se rimanere oppure andare in prestito per trovare una maggiore continuità”.

Per i giallorossi non è certo un’annata da ricordare...

“Una prima parte è stata disputata al di sopra di ogni aspettativa, poi purtroppo gli infortuni e alcuni episodi a metà stagione come ad esempio la situazione di Dzeko non hanno aiutato. Però la proprietà è molto presente”.