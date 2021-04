esclusiva Tifosi a Euro2020? Qui Copenaghen: “Il governo ha già dato rassicurazioni”

vedi letture

Entro il 7 aprile la UEFA chiede rassicurazioni sugli stadi aperti per gli Europei. TMW viaggia nelle 12 città di Euro2020 per capire a che punto siamo.

“Avremo almeno 12 mila tifosi al Parken Stadium”. Lo ha assicurato Joy Mogensen, ministro della Cultura danese. Copenaghen è tra le città che, pubblicamente, hanno già ricevuto dal proprio governo rassicurazioni sulla risposta da dare alla UEFA circa la possibilità di ospitare le gare di Euro2020 a porte aperte. Come noto, entro il 7 aprile le dodici città coinvolte negli Europei dovranno dare garanzie sotto questo punto di vista e anche comunicare l’affluenza che ritengono di poter assicurare (sono comunque esclusi i tifosi stranieri). Nella città della Sirenetta, da programmi, dovrebbero andare in scena Danimarca-Finlandia il 12 giugno, poi Danimarca-Belgio il 17 e Russia-Danimarca il 21, infine una gara degli ottavi di finale.

Nell’ambito del viaggio di TMW per le 12 città dell’Europeo, abbiamo raggiunto Klaus Egelund, giornalista di Ekstra Bladet: “Penso che la situazione sia abbastanza chiara. Il governo danese ha promesso che consentirà la capienza almeno fino a un terzo, come richiesto dall’UEFA. Abbiamo capito che si può convivere col virus, in determinate circostanze”.

C’è già stato un ritorno dei tifosi negli stadi?

“Al momento, soltanto gli addetti ai lavori sono ammessi agli eventi sportivi. Per lo sport di base, il limite è stato alzato a 50 persone, in modo che si potesse ripartire anche a livello amatoriale. All’inizio della stagione si era partiti con una capacità ridotta, ma dalla seconda giornata si è scesi a un massimo di 300 persone. E da inizio 2021 niente tifosi”.

Sono in programma test o esperimenti per capire come gestire il flusso dei tifosi?

“Per ora non sono stati programmati test con i tifosi sugli spalti, ma so che ci stanno lavorando e nelle prossime due settimane sarà disciplinato il ritorno degli spettatori in campionato. Penso che sarà adottato un modello che preveda un limite di 500 persone a sezione, a partire dall’1 maggio. Questo vorrebbe dire avere dai 3 ai 12 mila tifosi per stadio, a seconda della capienza massima (lo stadio Parken può ospitare fino a 38mila tifosi, ndr)”.