Furio Valcareggi: "Futuro Papu? E' come se potesse scegliere tra 4 giacche di cachemire"

Furio Valcareggi, agente di grande esperienza, è intervenuto nel corso del TMW News e con lui si è parlato di mercato e campionato. "Conte fa bene a pensare a Paredes - ha detto - sa gestire anche le rose ampie. Per vincere del resto ci vogliono panchine importanti. La vicenda Milik? Era già della Juve, poi non è andato e i bianconeri come "cerotto" hanno preso Morata. E' vero che c'è l'Europeo ma nella Polonia c'è già Lewandovski e a fronte di uno stipendio di 7 milioni netti forse aspetta la nuova squadra. Milik ormai è proprietario di se stesso e ha raggiunto l'obiettivo".

E la questione Papu Gomez? Dove andrà l'argentino?

"Nel suo armadio ha 3-4 giacche di cachemire, è lui che decide... Dove va, casca in piedi. Per la Fiorentina, da simpatizzante viola, dovrei parlarci io (ride, ndr). Lo coinvolgerei in tutti i modi ma poi direbbe di no anche a me perchè ha tante alternative in questo momento più importanti. Ha classe eccezionale e può giocare in tutti i ruoli".

