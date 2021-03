esclusiva Wilson: "Lazio, il ciclo non è finito. Va arricchito con due pedine di primo piano"

vedi letture

"Ora è un onere in meno, per quanto sia bellissimo e importante partecipare alla Champions". Pino Wilson storico capitano della Lazio parla ai taccuini di Tuttomercatoweb.com del momento dei biancocelesti. "Mentalmente ci siamo portati dietro il ko col Bayen. Sul piano fisico la squadra sta bene ma quella sconfitta ha lasciato qualche scoria. Ora si ricomincia e occorre centrare di nuovo la Champions, non ci sono tanti punti di distacco, vedo i presupposti per raggiungere l'obiettivo".

Questo ciclo della Lazio potrebbe essere finito?

"No, non è finito. I 4-5 giocatori determinanti, i punti fermi, a mio parere resteranno. Nel caso in cui ci sarà una rinuncia saranno presi altri giocatori di uguale valore. E' un ciclo che va arricchito di giocatori che possano essere ottimi titolari".

Il futuro di Inzaghi nel frattempo rappresenta ancora un punto interrogativo..

"Credo che firmerà, ha tutto quel che si può chiedere a un ambiente: ha formato un gruppo con cui va d'accordo, tutti gli vogliono bene e sa quelle che sono le problematiche della città. Ci tutti i presupposti per una sua permanenza, se poi ci sono altre frizioni è un discorso diverso".

La Champions però sarà decisiva per trattenere alcuni big...

"Sicuramente può incidere, l'entrata nella Champions può rendere tutto può facile per la conferma di alcuni calciatori ma il quarto posto servirebbe anche per dare una scossa. Serviranno un paio di giocatori di primissimo piano"