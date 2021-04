Esplosione di Vlahovic con Prandelli? Iachini: "Per me è sempre stato incedibile. Lo stimo tanto"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della gara contro il Genoa, la prima dal suo ritorno alla Fiorentina, il tecnico viola, Giuseppe Iachini, ha parlato anche dell'esplosione di Vlahovic con Prandelli: "Per quanto riguarda Dusan, l'anno scorso ha fatto 6-7 gol con me senza rigori. Quest'anno ne sta facendo di più e sta migliorando il suo score, anche con i rigori: ne sono felice. Vorrei ricordare che, quando a inizio stagione mi parlavano dell'arrivo di una punta, dicevo che Vlahovic fosse incedibile e che potesse far vedere grandi cose. Lo stesso dopo la trasferta di Milano con l'Inter, è entrato Dusan e ha avuto la palla del 4-2 che non è andata a buon fine, è entrato sull'episodio finale. Ci sono state tante critiche nei suoi confronti dopo quella gara, io l'ho fatto giocare titolare la partita dopo. Questo fa capire quel che penso di lui: a inizio campionato quest'anno non abbiamo potuto fare la preparazione, Kouamé era più brillante perché è più leggero e Dusan aveva bisogno di più lavoro. Basta dire questo per far capire la stima che ho di Vlahovic".

