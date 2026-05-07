Esposito: "Kean come Leao, si preoccupa più dei vestiti. I suoi ritardi non sarebbero accettati altrove"

Carmine Esposito, ex attaccante tra le altre della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzaViola nel corso di "Viola amore mio" parlando dell'attacco viola tra l'obiettivo Lucca, Piccoli e Kean. Queste le sue dichiarazioni: "Kean e Lucca sono due giocatori molto diversi. A me Lucca non ha mai entusiasmato. È un giocatore che può crescere, ma lo vedrei in una squadra più provinciale. Secondo me tutto dipende dalle ambizioni della Fiorentina per la prossima stagione. Io credo che la Fiorentina debba essere sempre una delle Sette Sorelle e quindi ha bisogno di un attacco di peso, di un attaccante forte e non so se Lucca può esserlo".

Sulla stagione di Piccoli: "A prescindere dal valore tecnico del calciatore, secondo me non si può analizzare la sua annata vedendo la stagione della Fiorentina, perché molti giocatori non si salvano. Piccoli è venuto con ambizione, ma credo che tutto dipenda dalla brutta stagione che la Fiorentina ha fatto. Nonostante questo, la valutazione di Piccoli è eccessiva. Piccoli non è un giocatore che ti può far la differenza, ma ripeto, ha avuto una valutazione veramente molto eccessiva".

Sulla stagione di Kean: "Kean bisogna prenderlo com'è, con pregi e difetti. Kean nella problematica annuale della Fiorentina è riuscito a fare i suoi 9/10 gol. Mi sembra un po' Leao, che ha un potenziale allucinante, ma si preoccupa di più di come si veste, del disco ecc... Kean, se trova una situazione come questa in una squadra, un po' perde. Io credo che i suoi ritardi non sarebbero accettati in una squadra più importante".