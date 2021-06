Esterno o centrale? Toloi: "Mi trovo bene in entrambe le posizioni, voglio aiutare la squadra"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa odierna, il difensore della nazionale italiana Rafael Toloi si è soffermato sul proprio ruolo in azzurro: "Ho ricoperto entrambe le posizioni e mi trovo bene. Sono disponibile ad aiutare e posso giocare in tutt'e due le posizioni. Non vedo tanta differenza. Se spostiamo la palla poi giochiamo a tre e non cambia molto. Ho potuto subito imparare quello che vuole il mister".

Leggi la conferenza stampa di Rafael Toloi