Euro 2020 inizia venerdì con Turchia-Italia: la gara inaugurale si gioca a Roma

vedi letture

Dopo le rinunce di Dublino e Bilbao, ratificate dal Comitato Esecutivo UEFA, cambiano le sedi di Euro2020, il prossimo campionato europeo di calcio, al via l’11 giugno con la gara inaugurale in programma a Roma. Le gare originariamente in programma nei Paesi Baschi saranno comunque disputate in Spagna, ma a Siviglia. Viceversa, le partite in programma nella capitale irlandese saranno divise tra San Pietroburgo (le tre del girone) e Londra (l’ottavo di finale), che accoglierà anche l’intera Final Four. Di seguito il calendario completo di Euro 2020.

Gruppo A

11 giugno, Turchia-Italia (Roma)

12 giugno, Galles-Svizzera (Baku)

16 giugno Turchia-Galles (Baku)

16 giugno Italia-Svizzera (Roma)

20 giugno Svizzera-Turchia (Baku)

20 giugno Italia-Galles (Roma)

Gruppo B

12 giugno Danimarca-Finlandia (Copenaghen)

12 giugno Belgio-Russia (San Pietroburgo)

16 giugno Finlandia-Russia (San Pietroburgo)

17 giugno Danimarca-Belgio (Copenaghen)

21 giugno Russia-Danimarca (Copenaghen)

21 giugno Finlandia-Belgio (San Pietroburgo)

Gruppo C

13 giugno, Austria-Macedonia del Nord (Bucarest)

13 giugno, Olanda-Ucraina (Amsterdam)

17 giugno, Ucraina-Macedonia del Nord (Bucarest)

17 giugno, Olanda-Austria (Amsterdam)

21 giugno, Macedonia del Nord-Olanda (Amsterdam)

21 giugno, Ucraina-Austria (Bucarest)

Gruppo D

13 giugno, Inghilterra-Croazia (Londra)

14 giugno, Scozia-Rep. Ceca (Glasgow)

18 giugno, Croazia-Rep. Ceca (Glasgow)

18 giugno, Inghilterra-Scozia (Londra)

22 giugno, Croazia-Scozia (Glasgow)

22 giugno, Rep. Ceca-Inghilterra (Londra)

Gruppo E

14 giugno, Polonia-Slovacchia (San Pietroburgo)

14 giugno, Spagna-Svezia (Siviglia)

18 giugno, Svezia-Slovacchia (San Pietroburgo)

19 giugno, Spagna-Polonia (Siviglia)

23 giugno, Slovacchia-Spagna (Siviglia)

23 giugno, Svezia-Polonia (San Pietroburgo)

Gruppo F

15 giugno, Ungheria-Portogallo (Budapest)

15 giugno, Francia-Germania (Monaco di Baviera)

19 giugno, Ungheria-Francia (Budapest)

19 giugno, Portogallo-Germania (Monaco di Baviera)

23 giugno, Portogallo-Francia (Budapest)

23 giugno, Germania-Ungheria (Monaco di Baviera)

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale

26 giugno: Amsterdam e Londra

27 giugno: Budapest e Siviglia

28 giugno: Copenaghen e Bucarest

29 giugno: Londra e Glasgow

Quarti di finale

2 luglio: San Pietroburgo e Monaco di Baviera

3 luglio: Baku e Roma

Semifinali

6 e 7 luglio: Londra

Finale

11 luglio: Londra