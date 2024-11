Europa League, la classifica dopo cinque turni: Lazio sempre prima, Roma 21esima

Giornata ricca di colpi di scena in Europa League. L'Ajax di Farioli non approfitta del pareggio interno della Lazio contro il Ludogorets, perde a San Sebastian e crolla al sesto posto in classifica. Vittorie autoritarie per Braga e soprattutto per i Rangers, che rifilano un poker al Nizza. Vincono anche Manchester United ed Eintracht, così come il Fenerbahce di Mourinho, che passa in rimonta a Praga. La squadra di Baroni è già aritmeticamente ai playoff, la Roma è 21 esima dopo il pareggio contro il Tottenham e oggi giocherebbe gli spareggi.

Europa League, i risultati

Braga - Hoffenheim 3-0: 2' Bruma, 8' Fernandes, 96' V. Carvalho

FCSB - Olympiacos 0-0

Ferencvaros - Malmoe 4-1: 8' e 11' Varga (F), 18' Botheim (M), 53' Borges (F), 74' Cisse (F)

Manchester United - Bodo/Glimt 3-2: 1' Garnacho (M), 19' Evjen (B), 23' Zinckernagel (B), 45' e 50' Hojlund

Midtjylland - Eintracht Francoforte 1-2: 7' Larsson (E), 49' aut. Collins (M), 57' rig. Marmoush (E)

Nizza - Rangers 1-4: 35' Cerny, 38' Diomande, 45'+3 e 54' Igamane, 83' Bounani (N)

Real Sociedad - Ajax 2-0: 66' Barrenetxea, 85' Kubo

Slavia Praga - Fenerbahce 1-2: 7' Chory (S), 35' Dzeko (F), 85' En Nesyri (F)

Tottenham - Roma 2-2: 5' rig. Son (T), 20' Ndicka (R), 33' Johnson (T), 91' Hummels (R)

Twente - Royale Union SG 0-1: 11' Fuseini

AZ Alkmaar - Galatasaray 1-1: 2' Mijnans (A), 43' Osimhen (G)

Anderlecht - Porto 2-2: 24' rig. Galeno (P), 52' Degreef (A), 83' Vieira (P), 86' Amuzu (A)

Ath. Bilbao - Elfsborg 3-0: 6' Boiro, 24' Prados Diaz, 54' Guruzeta

Besiktas - Maccabi Tel Aviv 1-3: 23' Kanichowsky (M), 38' Rafa Silva (B), 45'+3 Peretz (M), 81' Patati

Dinamo Kiev - Plzen 1-2: 55' Vydra (P), 90' Sulc (P), 95' Kabaev (D)

Lazio - Ludogorets 0-0

Qarabag - Lione 1-4: 15' e 80' Mikautadze, 63' Tolisso, 68' Fofana, 87' rig. Juninho

RFS - PAOK 0-2: 2' Despodov, 59' Chalov

La classifica

1. Lazio 13 (+9)

2. Ath. Bilbao 13 (+7)

3. Eintracht Francoforte 13 (+5)

4. Galatasaray 11 (+4)

5. Anderlecht 11 (+4)

6. Ajax 10 (+10)

7. Lione 10 (+7)

8. Rangers 10 (+6)

9. Tottenham 10 (+4)

10. FCSB 10 (+2)

11. Ferencvaros 9 (+6)

12. Manchester United 9 (+3)

13. Plzen 9 (+2)

14. Olympiacos 8 (+2)

15. Fenerbahce 8 (0)

16. Real Sociedad 7 (+1)

17. Bodo/Glimt 7 (0)

18. Braga 7 (0)

19. Alkmaar 7 (0)

20. Midtjylland 7 (0)

21. Roma 6 (0)

22. Besiktas 6 (-6)

23. Porto 5 (0)

24. Royale Union SG 5 (-1)

25. Hoffenheim 5 (-3)

26. Slavia Praga 4 (-1)

27. PAOK 4 (-3)

28. Elfsborg 4 (-4)

29, Twente 3 (-3)

30, Malmoe 3 (-6)

31. M. Tel Aviv 3 (-7)

32. Qarabag 3 (-9)

33. Ludogorets 2 (-5)

34. RFS 2 (-6)

35. Nizza 2 (-7)

36. Dinamo Kiev 0 (-11)