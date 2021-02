Europa League, le prime otto qualificate agli ottavi: due spagnole, anche una norvegese

Sono arrivate, grazie alle sfide delle 18.55, le prime sette qualificate agli ottavi di finale di Europa League (otto con il Tottenham, in campo ieri): due spagnole, Villarreal e Granada, una scozzese, un'ucraina, una norvegese, un'olandese e un'inglese, l'Arsenal. Nessuna sorpresa circa il passaggio di turno di Gunners e Ajax, ma stupisce la presenza nelle migliori 16 della competizione del Molde, che ha estromesso la più titolata Hoffenheim. Zero italiane al momento, vista l'eliminazione del Napoli: se Milan e Roma riusciranno a passare il turno, le sette qualificate della prima serata saranno tutte possibili avversari per il prossimo turno. Domani, dalle 13, ci sarà infatti un sorteggio totalmente libero (compresi gli incroci tra squadre dello stesso paese) a Nyon tra le sedici squadre rimaste: come sempre, seguiremo l'esito delle urne su TMW.

Ajax (Olanda)

Arsenal (Inghilterra)

Glasgow Rangers (Scozia)

Granada (Spagna)

Molde (Norvegia)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Tottenham (Inghilterra)

Villarreal (Spagna)